RAI, Venerato a CN24: "Passi in avanti concreti del Liverpool per Osimhen, Napoli rassegnato: è saltato tutto! Ingaggio da 7 milioni e commissioni altissime per l'agente"

Calciomercato Napoli - Il giornalista ed esperto di mercato di RAI Sport Ciro Venerato è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante per parlare delle ultime di mercato del Napoli:

"Nuovi e forse decisivi passi avanti concreti del Liverpool per l'acquisto di Osimhen. Il suo nuovo agente sembra aver lasciato pochi margini alla dirigenza azzurra dopo un colloquio telefonico. Il Lille non potrà che prendere atto della scelta incassando ( piu o meno) la stessa cifra promessa dal Napoli. 60 milioni o giù di lì. 5 anni e quasi 7 miloni netti a stagione per il nigeriano. Commissioni altissime per il suo nuovo agente, piu 2 miloni di bonus per scatto alla firma. Da Castel Volturno arrivano segnali di pessimismo cosmico mista a rassegnazione. Non porta bene il Lille al Napoli. Dopo Pépé sembra svanito anche Osimhen. Il cambio di agente decisivo. Ma non va dimenticato il pregresso. Basta chiedere lumi al suo ex entourage. Il ragazzo palesava da tempo dubbi sulla sua destinazione. Sognava la premier. Napoli scelta alternativa in assenza di offerte concrete. Ora che Klopp lo ha ufficialmente chiesto tutto é saltato. Troppo forte il richiamo dei Reds campioni d'Europa soldi a parte. Non solo economiche le ragioni di oshimen. La premier è il sogno di tutti i ragazzi nigeriani. Una seconda pelle per loro".