Radio Kiss Kiss - Avanza l'ipotesi ritorno di Insigne al Napoli: valutazioni in corso da parte del club

Calciomercato Napoli - Il mercato del Napoli non può dirsi definitivamente chiuso. L'emergenza infortuni, insieme ai recenti addii di Lucca e Lang, impongono alla società ulteriori riflessioni su almeno un altro acquisto da regalare a Conte dopo quello del brasiliano Giovane dall'Hellas Verona. C'è da capire se Manna interverrà per un etserno destro (il primo nome è quello di Juanlu) oppure per un'ala in grado di prendere il posto di Lang.

Lorenzo Insigne ritorna al Napoli, le ultime

Clamorosa indiscrezione in tal senso rilanciata dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli che su X ha informato che il Napoli sta ufficialmente pensado a Lorenzo Insigne e che si stiano facendo valutazioni in corso. Il calciatore è attualmente senza contratto dopo l'esperienza al Toronto. Sembrava essere un promesso sposo della Lazio alla riapertura del mercato invernale, ma non è stato così.