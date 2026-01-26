Radio Kiss Kiss - Avanza l'ipotesi ritorno di Insigne al Napoli: valutazioni in corso da parte del club

Calciomercato Napoli - Il mercato del Napoli non può dirsi definitivamente chiuso. L'emergenza infortuni, insieme ai recenti addii di Lucca e Lang, impongono alla società ulteriori riflessioni su almeno un altro acquisto da regalare a Conte dopo quello del brasiliano Giovane dall'Hellas Verona. C'è da capire se Manna interverrà per un etserno destro (il primo nome è quello di Juanlu) oppure per un'ala in grado di prendere il posto di Lang.
Clamorosa indiscrezione in tal senso rilanciata dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli che su X ha informato che il Napoli sta ufficialmente pensado a Lorenzo Insigne e che si stiano facendo valutazioni in corso. Il calciatore è attualmente senza contratto dopo l'esperienza al Toronto. Sembrava essere un promesso sposo della Lazio alla riapertura del mercato invernale, ma non è stato così.