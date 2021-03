Pedullà: "Meret titolare l'anno prossimo o sarà addio: non accetterà più di stare in panchina"

Ultime notizie Napoli. A Canale 8, nel corso del programma “Ne parliamo il Lunedì”, è intervenuto il giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24: "Su Meret mi risulta che ci sono stati pressioni importanti da parte dei suoi agenti per portarlo via da Napoli. Chi assiste un talento come lui, chiaramente si guarda intorno per cercare altre soluzioni. Se prima dell’inizio della prossima stagione Meret si renderà conto che c’è anche solo il 5% di possibilità di essere messo di nuovo in discussione, non c’è dubbio che deciderà di andare via da Napoli. Non accetterà di stare un altro anno in panchina. Un'ipotesi del genere sarebbe stata fanta-mercato fino a qualche anno fa, adesso invece è più che possibile".

Alex Meret