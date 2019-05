Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, è intervenuto ai microfoni di Microfono Aperto, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Sportiva. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

Sul mercato: "Dovremo parlare con Napoli e Inter per i tanti giocatori in prestito, ci sono tanti discorsi in piedi".