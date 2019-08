Ounas verso l'addio, CorSport: tre francesi su Adam, il Napoli lo cede in prestito con controriscatto a favore

Adam Ounas, attaccante franco-algerino del Napoli, sta cercando di individuare il tragitto del proprio futuro come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Lo vogliono il Lilla, l’Olympique Marsiglia e anche il Nizza, non è una questione di soldi, a ventidue anni non di certo, ma di prospettive. Il Napoli non lo vende, semmai lo concede in prestito, e poi ne definisce il riscatto (con controriscatto), ma l’unico che abbia in questo momento chanches di salutare è proprio l’algerino, che porterebbe con sé nel proprio curriculum vitae anche il successo in coppa d’Africa con magie e gol inclusi.”