Osimhen, il fratello: "Sarà un nuovo calciatore del Napoli! Tutta la verità sul cambio agenti, Gattuso e De Laurentiis decisivi nella scelta"

Calciomercato Napoli - Andrew Osimhen, fratello di Victor, ha rilasciato una lunga intervista ai colleghi di Europa Calcio. Ecco alcuni passaggi evidenziati da CalcioNapoli24.

Osimhen

Osimhen-Napoli, le parole del fratello

Stiamo tutti aspettando di vedere suo fratello con la maglia azzurra. Quanto manca?

"Ti dico che sono certo che sarà un nuovo giocatore del Napoli. Durante quella visita di due giorni rimase impressionato dalla città. A ogni modo, la cosa più importante è che giochi. Victor è un combattente nato, lasciò l’Africa per andare in Germania da solo e quando era ancora un ragazzino, prima ancora di andare in Belgio e al Lille"

Proprio dopo quella due giorni partenopea, il colpo di scena del cambio di agenti. Perché?

"Non era più contento con i vecchi agenti. D’Avila ha poi fatto un grandissimo lavoro in questa operazione. A volte bisogna cambiare le persone vicino a te, considerando anche l’importanza di questo trasferimento"

Si parlava anche del Liverpool interessato a Victor, conferma?

"Non confermo perché non lo so. In periodi come questi se ne leggono tantissime di voci di mercato e di accostamenti".

I fattori decisivi riguardo la scelta del Napoli?

"Fu molto felice di incontrare Gennaro Gattuso, è un allenatore che segue e tiene molto ai suoi giocatori. Ma anche quel meeting a Capri con De Laurentiis fu molto positivo. Victor mi ha descritto De Laurentiis come una persona buona e familiare".