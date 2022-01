Napoli-Olivera, AS: distanza sulla formula, il Getafe non fa sconti e fissa il prezzo

Notizie Napoli calcio. La trattativa per Mathias Olivera continua ad essere in salita. Ieri vi abbiamo riportato le parole del presidente del Getafe che allontanava l'interesse azzurro, mentre oggi il quotidiano AS conferma di come la distanza sulla formula dell'affare sia netta.

Napoli su Mathias Olivera, le ultime

Secondo il quotidiano spagnolo gli azzurri hanno chiesto il calciatore in prestito semestrale, mentre i madrileni non scendono a patti sulla formula. Cessione immediata o al massimo prestito con obbligo di riscatto (si parla di circa 10 milioni di valutazione, ndr): a queste condizioni l'accordo sembra piuttosto distante.