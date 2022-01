Olivera-Napoli, il presidente del Getafe: "Ho parlato con gli azzurri, a gennaio non si muove" [ESCLUSIVA]

Notizie Napoli Calcio | Gli azzurri restano vigili sul mercato, anzi, hanno mosso anche dei passi in direzione spagnola negli ultimi tempi. Con l'arrivo di Tuanzebe la casella del difensore centrale è stata occupata, in attesa di capire quello che potrà succedere a giugno. Restano però delle riflessioni da fare sul ruolo di terzino mancino. Il ritorno alla continuità di Faouzi Ghoulam è stato salutato da tutto l'ambiente con grande entusiasmo, ma la dirigenza partenopea si guarda comunque intorno.

Olivera-Napoli, il Getafe dice no

Nelle ultime ore si sono susseguite alcune voci rispetto ad un interessamento del Napoli per Mathias Olivera, esterno del Getafe. La redazione di CalcioNapoli24 ha così deciso di contattare Angel Torres, presidente del club madrileno, il quale ha però alzato le barricate rispetto al suo trasferimento. "In questa sessione il Getafe non lascia andare i suoi titolari", ha dichiarato, "per l'estate vedremo cosa accadrà. Ho parlato con il Napoli ed altri club, ma a gennaio non si muove nessuno". La società infatti è impegnata in un'opera di rafforzamento che potrebbe riportare in Spagna Villar e Mayoral della Roma.

Mathias Olivera

Classe '97, Mathias Olivera è una delle pedine fondamentali della squadra di Quique Sanchez Flores, con 17 partite disputate in Liga fino a questo momento. Visto che ha un contratto valido fino al 2025, considerando anche i suoi margini di crescita, il suo cartellino ad oggi vale tra i 15 e i 20 milioni di euro.