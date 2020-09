Maxi-scambio Napoli-Roma, CorSport: il giro può allargarsi ad un quarto calciatore! In azzurro può arrivare il sostituto di Allan

Calciomercato Napoli - Il Napoli si guarda intorno ed aspetta sviluppi sulla trattativa che potrebbe portare Arkadiusz Milik alla Roma in cambio di contropartite tecniche e conguagli in denaro. Ne parla il Corriere dello Sport:

"Quando Milik accetterà la Roma, Dzeko andrà alla Juve. A meno che alla fine, il club bianconero non si concentri su Suarez: un rischio, un pericolo per tutti. Napoli e Roma non hanno ancora l’accordo definitivo, ma l’idea è sempre quella: Arek nella Capitale, Ünder e Riccardi a Napoli. Con un po’ di milioni: è quanto vorrebbe il club azzurro, sì, fermo restando che la quadra sarà trovata appena Milik scioglierà definitivamente le riserve. Un giro che potrebbe anche allargarsi con Veretout, che nelle intenzioni di Gattuso dovrebbe occupare il posto lasciato libero da Allan"