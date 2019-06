Tre colpi da scudetto, Repubblica: "ADL vuole rispondere a Sarri: dopo James e Manolas, toccherà a Lozano"

Calciomercato Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis vuole rispondere a Maurizio Sarri che ha scelto la Juventus con tre colpi pesanti sul mercato per dare un segnale forte al suo ex allenatore, ma anche alla Vecchia Signora.

Calcio mercato Napoli, De Laurentiis vuole rispondere alla Juve

Secondo l'edizione odierna di Repubblica, il presidente del Napoli per questo motivo ha accelerato nelle ultime ore per definire l'acquisto di James Rodriguez dal Real Madrid e di Kostas Manolas dalla Roma. Ma non sarebbe finita qui: De Laurentiis sarebbe pronto anche a chiudere la terza operazione che porta dritti a Hirving Lozano del PSV. Tre colpi che, qualora venissero realmente chiusi, darebbero alla Ssc Napoli una dimensione da scudetto.