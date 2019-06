Manolas-Napoli, il Mattino lo esalta: "È un duro, non ha paura di nulla. Una volta segnò fratturandosi il volto"

L'edizione odierna del Mattino presenta l'imminente acquisto di Kostas Manolas, il difensore preso dalla Roma che nei prossimi giorni dovrà svolgere le visite mediche.

"Quasi imbattibile nel gioco aereo, una discreta tecnica di base e non ha paura di nulla. «No, di uno ho paura: Ibrahimovic. L'unico che mi ha fatto tremare le gambe». È un duro: nel 2010 segnò il suo primo gol da professionista procurandosi però una bruttissima ferita al volto. Sostituito, si rifiutò di andare all'ospedale per seguire e incoraggiare i compagni dalla panchina. Il giorno dopo, però, fu operato perché lo scontro non gli aveva procurato una semplice ferita ma una serie di fratture che i medici curano impiantandogli delle placche metalliche.