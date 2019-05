Malinovskyi, l'agente: "E' giunto il momento di fare il grande salto. Napoli? Gioca la Champions ed ha un progetto di crescita come cerchiamo noi" [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Ultimissime calcio Napoli, Sergei Serebrennikov, agente di Ruslan Malinovskyi centrocampista del Genk, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni di 'Calcio Napoli 24 Live', trasmissione in onda a Calcio Napoli 24 Tv (296 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Il Belgio è ricco di talenti, anche Koulibaly proviene da questa scuola calcistica. Malinovskyi ha dei buoni fondamentali, rendono il gioco della squadra più veloce perchè bravo tecnicamente. Napoli? Non è giusto dire i nomi per correttezza, ma ho parlato con molte squadre italiane ed inglesi. E' valutato non meno di 10 milioni dal Genk, direi che è arrivato il momento di fare il grande salto. Più che giocare la Champions a noi interessa un progetto di crescita ed il Napoli è un club di questo target"