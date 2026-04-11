"Lukaku a parametro zero", arriva una surreale anticipazione dalla Turchia sul belga

Annuncio dalla Turchia su Romelu Lukaku. Ormai separato in casa con la SSC Napoli, col giocatore ancora in Belgio nonostante l'ultimatum della società per il rientro a Castel Volturno, il futuro del centravanti belga sarà lontano dall'azzurro e potrebbe essere in Super League dove sono approdati altri azzurri nelle ultime sessioni Victor Osimhen e Noa Lang.

Calciomercato Napoli, annuncio dalla Turchia su Lukaku

Secondo quanto annuncia il prestigioso quotidiano Fanatik, Besiktas e Fenerbache stanno seguendo con attenzione la vicenda poiché interessati all’attaccante a fine stagione.

“Lukaku a parametro zero”, annuncia il giornale alludendo quindi a una possibile rescissione contrattuale a fine campionato come conseguenza anche dei fatti di queste settimane.

E ancora: "Ottima notizia per un gigante della Super Lig: il Napoli ha preso la sua decisione".

Caso Lukaku: quando rientrerà a Castel Volturno

Intanto dopo aver saltato Napoli-Milan e Parma-Napoli per restare in patria a cursarsi in vista del Mondiale per il fastidio accusato, il rientro del 32enne è previsto la settimana prossima in vista di Napoli-Lazio.

Tuttavia difficilmente vedrà il campo da qui a fine stagione, con la SSC Napoli che - come preannunciato - valuta provvedimenti estremi come l'esclusione totale.