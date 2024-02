"Lo prenderò sicuramente". ADL alla fine non ha mantenuto la promessa di mercato

Calciomercato Napoli,manca un acquisto all’appello in questa sessione invernale. Soprattutto considerando le parole pronunciate direttamente dal presidente Aurelio De Laurentiis che si era anche sbilanciato a tal proposito.

Calciomercato Napoli, cosa aveva promesso ADL

“Ne prenderò sicuramente altri due, forse pure tre se riesco”, aveva annunciato lo scorso 16 gennaio dopo aver accolto Traoré e Ngonge come evidenzia La Repubblica oggi in edicola. Dopo quelle parole, però, è arrivato il solo Dendoncker. Il difensore tanto atteso alla fine non è più giunto considerando il dietrofront in extremis con Perez. Eppure i soldi in cassa c'erano grazie alla cessione di Elmas, pure la volontà di investirli. Ma non è bastato per trovare nemmeno mesi dopo l'erede di Kim.