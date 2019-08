Llorente-Napoli, Gazzetta: lunedì nuovo incontro, ma non si esclude un colpo a sorpresa! Le ultime su James

Mercato Napoli, non solo Icardi. Le ultimissime dalla Gazzetta dello Sport sulle manovre in casa azzurra per la campagna acquisti

Llorente e James Intanto Giuntoli lunedì avrà un nuovo incontro con gli agenti di Fernando Llorente: la base per un accordo biennale c’è. Ma non è escluso che alla fine il Napoli viri su un colpo a sorpresa. Che quasi sicuramente non sarà James Rodriguez: il colombiano del Real è diventato meno strategico per la squadra che ha in mente Ancelotti. Per cui il Napoli rimane alla finestra ma non farà rilanci rispetto all’offerta di prestito