Sportitalia - Annuncio non imminente per James Rodriguez al Napoli, trattativa concreta con il Genoa per Rog

Calcio mercato Napoli- James Rodriguez Napoli, si avvicina sempre di più il colombiano dal Real Madrid. Affare che potrebbe chiudersi nelle prossime settimane. Si cerca di limare la distanza con il club spagnolo dopo aver raggiunto l'accordo con James e il suo agente Jorge Mendes. Aggiornamenti importati da Alfredo Pedullà di Sportitalia, ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.

Calcio Napoli mercato - Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti le ultime notizie sul calcio Napoli a “Sportitalia mercato”, trasmissione in onda su Sportitalia.

Ultimissime calcio Napoli - "Per James Rodriguez bisogna avere pazienza. l'annuncio non è imminente, bisognerà aspettere ancora un po' per il calciatore colombiano. Manolas è idoneo e sarà a Dimaro la prossima settimana. Il Napoli ha già valutato le condizioni del calciatore con le visite mediche, a Dimaro si sottoporrà con il resto della squadra ai test fisici. In uscita Rog piace molto al Genoa, è una trattativa concreta".