Inter, Conte in arrivo e Icardi subito sul mercato! In A solo la Juventus può permetterselo, Atleltico e Premier le favorite

Cambia l'Inter, esonerato Luciano Spalletti e in arrivo Antonio Conte. Con il nuovo tecnico subito Icardi sul mercato! Secondo il Corriere dello Sport, Conte ha fatto richiesta alla società nerazzurra, vuole Edin Dzeko già per l'inizio del ritiro estivo, ma si continua a lavorare per Romelu Lukaku. Il Manchester United, intanto, fa sapere di non aver ricevuto offerte per l'attaccante belga dai nerazzurri così come da altre Società. Per Icardi la Premier è la pista più appetibile, ma secondo la Gazzetta dello Sport l'Inter potrebbe accontentarsi di 70-80 miioni per la cessione di Mauro Icardi. L’Atletico Madrid è un interlocutore reale, mentre in Serie A soltanto la Juventus potrebbe permetterci Icardi.