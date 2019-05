Ilicic-Napoli, Sky - Accordo trovato con il giocatore! Si tratta con l'Atalanta, i dettagli

Calciomercato Napoli, ultimissime calcio Napoli - Ilicic ha raggiiunto l'accordo con il club di Aurelio De Laurentiis! E' questa la clamorosa notizia di mercato secondo i colleghi di Sky Sport, una vera notizia importante per quanto riguarda il Napoli. Società azzurra forte sul calciatore dell'Atalanta, Josip Ilicic: accordo per un triennale da 2,2 milioni a stagione.

Calcio mercato Napoli-Ilicic: accordo con il giocatore

Il Napoli avrebbe raggiunto l'accordo per Josip Ilicic dell'Atalanta. Un accordo basato su un triennale da 2.2 milioni di euro all'anno, un giocatore importante. Un giocatore importante che serve a dare una sferzata lì davanti. La cifra sui cui potrebbe basarsi la trattativa è di 12 milioni di euro con il possibile inserimento di Roberto Inglese nella trattativa.

Al momento, però, in casa Atalanta si pensa soltanto all'obiettivo Champions League e all'ultima giornata di campionato. Una vittoria contro il Sassuolo regalerebbe all'Atalanta un risultato storico, addirittura da terza in classifica dietro Juventus e Napoli.

È ancora presto, dunque, per pensare al mercato, le strategie della società del presidente Percassi dipenderanno ovviamente anche dalla qualificazione in Champions League. Al momento l'Atalanta non apre a nessuno e potrebbe anche rilanciare, proponendo a Ilicic un rinnovo a cifre importanti. Ora lo sloveno guadagna 1 milione e mezzo all'anno ed è in scadenza nel 2020.