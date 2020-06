Ultime notizie mercato Napoli - Tra i nomi seguiti dal Napoli per rinforzare la sua linea difensiva c'è quello di Nikola Milenkovic, che potrebbe diventare concretamente un obiettivo nel caso in cui Kalidou Koulibaly dovesse andar via. Ebbene, a tal proposito arrivano delle novità dal quotidiano fiorentino "La Nazione". Il suo attuale contratto, infatti, è in scadenza nel 2022 ed al momento la strada per il prolungamento non è in discesa.

Milenkovic Fiorentina