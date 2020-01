Il Mattino - Duro scontro ieri mattina, gli agenti di Lobotka insistono sul prezzo col patron del Celta Vigo! Il retroscena

alciomercato Napoli - Ormai il mosaico è piuttosto chiaro: il Napoli vuole Lobotka, Lobotka vuole il Napoli e il CeltaVigo è disposto a cedere il centrocampista. Che ieri, non essendo troppo concentrato visto il mercato, è finito in tribuna. Ed è quindi ad un passo dal Napoli, ma ad un prezzo congruo, chiedono da Vigo. Di solito, quando si verificano queste condizioni, nel calciomercato non si è lontani dalla conclusione dell'accordo. E soprattutto si sa che quando un giocatore vuole fortemente trasferirsi è molto difficile che l'affare non si chiuda. Perché lo slovacco, ormai è piuttosto evidente, vuole lasciare la Galizia per andare al Napoli e lo ha ribadito proprio ieri al suo tecnico, poche ore prima la gara con l'Osasuna.

Calciomercato Napoli, lite fra gli agenti di Lobotka e il Celta

L'edizione odierna de Il Mattino nell'affare Lobotka-Napoli svela un duro scontro fra il patron del Celta Vigo e gli agenti del centrocampista:

"Lobotka, dunque, punta i piedi. Carlos Mouriño ieri mattina ha avuto un duro scontro con gli agenti dello slovacco che insistono nel ritenere 18 milioni il prezzo giusto per far partire Lobotka. In più, ci sarebbe la promessa del presidente del Celta di lasciar partire il centrocampista in questa sessione invernale nel caso in cui una big fosse disposta a prenderlo. E il Napoli, con la sua Champions e gli ottavi con il Barcellona, è una nobile del calcio europeo".