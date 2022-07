Il Mattino annuncia: né Mertens né il Napoli hanno più voglia di venirsi incontro! Contatto diretto con Sarri

Non è solo il Napoli ad avere qualche mal di pancia da gestire. Il tempo di Mertens è scaduto, anche se Edo De Laurentiis, il vice presidente, parlando alla stadio di Carciato è convinto che alla fine «Dries accetterà la nostra offerta». Ne parla Il Mattino.

Non è così, secondo il quotidiano:

“Né Mertens né il Napoli hanno più voglia di venirsi incontro, il belga non può pensare - e non lo pensa - che il club azzurro aspetti in eterno la sua decisione. La mail dei primi di giugno è stato uno spartiacque. Sarri in queste ore lo ha personalmente contattato: Mertens tentenna, non vuole un ruolo da vice Immobile. Ma è una faccenda che non interessa più il Napoli”