Gazzetta - Roma: Zaniolo rinnova per andare via con la clausola, il prezzo

Ultimissime notizie di calciomercato che riguardano il trasferimento del calciatore del club di Serie A. La società lavora con il giocatore per il rinnovo, ma nonostante questo può arrivare la cessione.

Calciomercato: lo prende la Juventus

La Gazzetta dello Sport parla di mercato in vista della prossima estate. Perché la Juventus è pronta a chiudere un grande acquisto dalla rivale di Serie A. Arrivano aggiornamenti riguardo le prossime mosse dei bianconeri che ora guardano al futuro con un progetto importante. Tra gli obiettivi della Juventus c'è Zaniolo che può accettare il trasferimento. Il giovane talento della Roma piace anche in Premier e in Spagna e le parole di Tiago Pinto sul suo futuro incerto aprono ad una cessione improvvisa. C'è la possibilità che Zaniolo rinnovi con la Roma per poi essere ceduto con l'inserimento di una clausola rescissoria e la Juventus resta interessata al giovane talento italiano. A fine stagione si valuterà, la sua valutazione potrebbe essere sui 50 milioni di euro.

Tutte le news sul calciomercato e sulla Serie A