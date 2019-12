Cm.com - Contatto Giuntoli-Gattuso per il post Ancelotti: l'ex Milan è alla caccia di un progetto a lungo termine

Calciomercato Napoli - Il futuro di Carlo Ancelotti, al momento, resta legato alla panchina della SSC Napoli. Certo è che, però, il città qualcuno sembra volerlo lontano da Fuorigrotta e Castel Voltruno, visto il caos dell'ultimo mese. Ovviamente, un club come il Napoli non può farsi trovare scoperto: come appreso da calciomercato.com, c'è stato un contatto nelle ultime 48 ore tra Rino Gattuso e Cristiano Giuntoli. Gattuso resta il preferito nella rosa di nomi che possono traghettare il Napoli fino al termine della stagione. A seconda dei risultati ottenuti, poi, potrebbero aprirsi altri scenari. Gattuso non ha chiuso all'ipotesi, ma ha fatto capire che preferirebbe un progetto a lungo termine come quello che potrebbe prospettargli la Fiorentina, club con il quale ha già avuto contatti importanti. Quello di Giuntoli è stato solo un contatto esplorativo, doveroso dal momento che lo stesso Ancelotti, nell'ultima conferenza stampa ha spiegato apertamente che, in un momento del genere, è inevitabile non essere in discussione.