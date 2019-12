Fabian tra Barcellona e Real Madrid? CorSport: i rapporti tra blancos e De Laurentiis ballano sul filo dell’equilibrio dopo il caso James

Ultime calcio mercato Napoli - Un giorno è il Barcellona, un altro è il Real Madrid. Il centrocampista spagnolo del Napoli Fabian Ruiz è l’ossessione di mercato dei due giganti che dominano il calcio spagnolo, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“Trattare con De Laurentiis, però, non è cosa semplice e al momento tra il club e i suoi agenti della You First Sports non sia stato ancora trovato l’accordo per il rinnovo del contratto, che scade comunque non domani, ma nel 2023. Un rinnovo in cui il Napoli vorrebbe inserire una clausola rescissoria, cifra però che il Real Madrid non sarebbe minimamente disposto a pagare (si parla di 180 milioni). E allora, come si fa? Si accelera verso non si sa quali lidi, perché la trattativa non è stata impostata e rapporti tra Real Madrid e Napoli ballano sul filo dell’equilibrio soprattutto dopo il caso James”