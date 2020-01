Demme-Napoli, allertato l'entourage ma nessuna proposta ufficiale: Diego firmerebbe anche in bianco pur di coronare il suo sogno [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - La trattativa tra il Napoli ed il Celta per Lobotka sta subendo dei rallentamenti, ma non è definitivamente saltata. La distanza tra le due società è di 2-3 milioni, si discute sui bonus per colmare questo gap. Giuntoli però non è disposto ad aspettare ancora molto perché ha promesso a Gattuso un metodista entro metà mese.

Calciomercato Napoli, le ultime su Diego Demme

Nel frattempo nelle ultime ore è spuntato fuori il nome di Diego Demme del Lipsia. Secondo quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24, il ragazzo firmerebbe anche in bianco pur di coronare un doppio sogno: giocare al San Paolo di Maradona e poi essere allenato dal suo idolo Gattuso. La voglia di giocare in Italia è molto forte e già un anno fa poteva andare a Firenze, ma il cambio di società ha fatto saltare tutto. Demme ha un contratto in scadenza nel 2021, il Napoli non ha fatto una proposta ufficiale ma è intenzionato a mettere sul piatto circa 16 milioni. L'entourage è stato allertato, ma non si è parlato al momento di cifre o contratti. Demme-Napoli, depistaggio per mettere il Celta spalle al muro? Nelle prossime ore o giorni ne capiremo di più.

