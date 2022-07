A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e conduttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“C’è una notizia dell’ultim’ora, mi viene smentito categoricamente l’arrivo di Francesco Acerbi dalla Lazio al Napoli. Il club è totalmente fermo in attesa di capire cosa realmente accadrà con Kalidou Koulibaly, quindi non ci sono novità né per Kim del Fenerbahce né per Leo Ostigard del Brighton”