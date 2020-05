Dalla Francia - Ancora nessun accordo Napoli-Osimhen, ma il ragazzo preferisce la Serie A alla Premier: è intrigato dal progetto azzurro

Ultime calciomercato Napoli. Victor Osimhen, attaccante del Lille, è uno degli obiettivi degli azzurri per completare il reparto offensivo: classe '97, il nazionale nigeriano sta strabiliano per numeri e colpi nella sua prima stagione in Ligue 1. A suon di buone prestazioni sono così arrivate diverse sirene di mercato non solo dall'Italia ma anche dalla Premier League (United, Chelsea e Liverpool su tutte).

Napoli-Osimhen, le ultime

Come riportato da Le10sport.com, il Napoli starebbe lavorando alacremente per superare la nutrita concorrenza: al momento non risulta ancora raggiunto l'accordo economico con il calciatore, ma la trattativa è iniziata. Secondo i colleghi francesi il calciatore sarebbe molto intrigato dal progetto partenopeo, preferendo per caratteristiche tecniche il palcoscenico della Serie A rispetto a quello della Premier League.

Napoli dunque in pole position ma attenzione anche all'interessamento dell'Inter: qualora Lautaro Martinez dovesse approdare al Barcellona, i nerazzurri potrebbero virare con decisione sul talento del Lille. La corsa ad Osimhen è cominciata: Napoli in vantaggio ma è ancora lunga.