Secondo quanto riferito da The Guardian, infatti, sulle tracce di Samuele Ricci vi sarebbe il Manchester City. Il club inglese deve fare i conti con il pesante infortunio di Rodri, vittima di una lesione ai legamenti del ginocchio destro e ai box per diversi mesi. Non avendo un vero e proprio sostituto dello spagnolo in rosa, Pep Guardiola si aspetta rinforzi dal mercato. E avrebbe messo nel mirino proprio il giovane centrocampista italiano.