CorSport - La clausola di Osimhen non sarà valida per i club italiani! Contratto resta scadenza 2026, novità sul rinnovo

Calciomercato SSC Napoli - Il Napoli cede Osimhen per un anno in prestito secco, gratuito, fino al 30 giugno; il Galatasaray coprirà l’intero stipendio residuo (il totale è 11 milioni a stagione).

Come racconta il Corriere dello Sport, la clausola rescissoria scende da 130 a 75 milioni e "sarà valida per tutti i club del mondo esclusi quelli italiani, e sarà attiva da gennaio 2025; il contratto di Osi, per il momento, continuerà ad avere scadenza 2026, ma nel caso in cui la prossima estate non sarà ceduto, allora il Napoli potrà esercitare un’opzione unilaterale di rinnovo fino al 2027".