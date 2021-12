CorSport - Insigne a Toronto guadagnerebbe 700mila euro in più di quanto chiesto al Napoli! Ha chiesto 5mln per rimanere

Il Toronto vuole Insigne e gli offre un bel po' di dollari per convincerlo a lasciare Napoli: 28,5 milioni in cinque anni, pari a 5,7 milioni a stagione fino al 2027 (più eventuali bonus ulteriori e benefit). Ne parla il Corriere dello Sport.

Calciomercato Napoli

"Un bel colpo rispetto alla proposta di rinnovo di De Laurentiis: quadriennale da 3,5 milioni annui. Ma non un tiraggiro considerando che lui, per firmare, ha chiesto 5 milioni. Il medesimo stipendio attuale; 700mila euro meno della base fissa di Toronto. 50 milioni di dollari lordi fino al 2027, al netto della tassazione canadese e di qualche bonus già incluso significherebbe un ingaggio annuo di 5,7 milioni di euro. Fermo restando i bonus aggiuntivi e i benefit, andrebbe a percepire in Canada 700mila euro in più rispetto a quanto richiesto al Napoli per rinnovare"