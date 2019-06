CorSera - Contratto Manolas, la clausola rescissoria non scade il 30 giugno: tira e molla ADL

Ultimissime notizie Napoli calcio. L'edizione romana del Corriere della Sera chiarisce alcuni dettagli della trattativa tra SSC Napoli e AS Roma per il trasferimento in maglia azzurra del difensore Kostas Manolas. In particolare, novità importanti emergono a proposito della sua situazione contrattuale.

NAPOLI-MANOLAS: LA CLAUSOLA RESCISSORIA NON SCADE A GIUGNO

Ecco quanto sostiene il Corriere della Sera di Roma: "Il presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis, continua il gioco del tira e molla: ieri ha detto che, oltre Manolas, sta trattando anche altri difensori. La situazione è intricata: il Napoli non avrebbe problemi a pagare subito i 36 milioni della clausola, ma pretende in cambio che la Roma acquisti a luglio Diawara, rimandando così indietro circa la metà dei soldi. Ipotesi che alla Roma non va bene, ma la clausola rescissoria del greco non scade il 30 giugno e perciò il Napoli potrebbe avere Kostas anche dopo quella data".

Nel frattempo, la Roma si è già attivata per trovare un sostituto: i nomi per sostituire Manolas sono Bartra, Lyanco, Vavro e Verissimo. Mentre la società giallorossa inizia a battere cassa, anche se a rilento: ben pochi soldi arrivano dalla prima cessione: Ezequiel Ponce allo Spartak Mosca, una plusvalenza di circa 500 mila euro, più il 20% sulla futura rivendita. Lunedì può essere il giorno di Jordan Veretout, conteso anche dal Milan.