Cm.it - Tra una settimana si conoscerà il futuro di Callejon: lo spagnolo non ha ancora scelto

Calciomercato Napoli - Il futuro di Josè Callejon è ancora un rebus. Lo spagnolo, in scadenza il 30 giugno prossimo (contratto che sarà prolungato per terminare la stagione), attende di capire quale sarà il suo destino. Secondo quanto rivelato dal portale calciomercato.it, al momento lo spagnolo non ha preso accordi con nessun club: né con il Napoli, né con altri club.

"Il summit decisivo col suo entourage avrà luogo tra una settimana. Callejon, a 33 anni, si appresta a prendere una delle ultime grandi decisioni della sua vita da calciatore" si legge, chiarendo dunque che la questione sarà affrontata nei prossimi giorni.