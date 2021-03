Cm.com - Il Napoli aveva fatto un sondaggio per Morata in estate prima di virare su Osimhen

Calciomercato Napoli - Alvaro Morata si è preso la Juventus. Una prestazione super e due gol per superare le resistenze di un'ottima Lazio. Grazie al suo attaccante spagnolo Andrea Pirlo ha lanciato un messaggio forte e chiaro all'Inter in ottica scudetto.

Fabio Paratici e Andrea Pirlo sono stati determinanti nella trattativa che ha riportato Morata in bianconero. Operazione in prestito oneroso da 10 milioni con la possibilità di rinnovarlo per un'altra stagione alla medesima cifra. Ed è proprio questo lo scenario più concreto in vista del prossimo giugno. Con l'Atletico Madrid non ci saranno problemi per trovare una soluzione, il futuro è già deciso. Morata vuole rimanere a tutti costi in bianconero e la Juventus è entusiasta del rendimento.

Alvaro voleva solo la Juventus, unica opzione alternativa all'Atletico Madrid. Il tutto nonostante il sondaggio concreto del Napoli che poi ha virato su Victor Osimhen. Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano...