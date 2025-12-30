Clamoroso dall'Inghilterra: il Man Utd punta a riprendersi McTominay! La posizione del Napoli

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Scott McTominayScott McTominay

Il Manchester United si sarebbe pentito di aver ceduto McTominay e lo rivorrebbe portare a casa la prossima stagione

Calciomercato Napoli - Clamorosa indicrezione dall'Inghilterra: il Manchester United si sarebbe pentito di aver ceduto Scott McTominay ed ora starebbe pensando di riacquistarlo dal Napoli. A rilanciare questa indiscrezione è Caughtoffside che dà ulteriori dettagli.

Clamoroso dall'Inghilterra: il Man Utd rivuole McTominay

Ecco cosa si legge su Caughtoffside su un clamoroso ritorno di Scott McTominay la Manchester United:

"Fonti vicine al mondo degli agenti hanno riferito a CaughtOffside che il Manchester United sogna di riportare a casa il centrocampista scozzese. A Napoli, McTominay non solo si è affermato come uno dei pilastri della squadra, ma è stato anche incoronato Miglior Giocatore della Serie A, un traguardo straordinario che ha inevitabilmente riacceso l’interesse dei club di Premier League.

La posizione del Napoli è chiara: vuole trattenere la sua stella. Tuttavia, il club deve anche tenere in considerazione l’equilibrio finanziario e la pianificazione a lungo termine. Il Napoli prenderebbe in considerazione l’apertura di una trattativa solo con un’offerta pari ai 60 milioni di sterline (70 milioni di euro, ndr), una cifra che riflette sia la forma attuale di McTominay sia la sua importanza nel sistema di Conte. Pur essendo fortemente contrario a una sua cessione a gennaio mentre punta a un altro Scudetto, all’interno del club si riconosce che un’offerta straordinaria potrebbe portare a un ripensamento".

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