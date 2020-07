CdM - Osimhen prende tempo, ma dalle parti non filtra ansia: Napoli e Lille sicuri dell'affare

Ultimissime calcio mercato Napoli - Prosegue l'attesa del club azzurro per avere una risposta dall'attaccante del Lille, Victor Osimhen, che dopo i giorni napoletani sta riflettendo sul suo futuro. In attesa di un sì definitivo al Napoli o di un'altra offerta allettante, magari in Premier che è la destinazione che il nigeriano maggiormente gradirebbe.

Calciomercato Napoli, Osimhen tentenna: azzurri tranquilli, il motivo

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive:

"Il ruolo del direttore sportivo del Napoli è soprattutto scovare talenti, beffare la concorrenza, vincere con le idee, lo stesso tentativo che si sta portando avanti per Osimhen. L’attaccante nigeriano non ha ancora dato il suo sì definitivo, prende tempo ma dalle parti non filtra ansia, sia dal Napoli che dal Lille la sensazione è che la pazienza sia la virtù decisiva in questa storia".