Il CIES incorona Rasmus Hojlund: secondo in Italia, è nella top 15 dei migliori al mondo

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Il CIES incorona Rasmus Hojlund: secondo in Italia, è nella top 15 dei migliori al mondo

Dato importante su Rasmus Hojlund

Ultimissime Calcio Napoli - Il CIES incorona Rasmuns Hojlund: l'attaccante della SSC Napoli è tra i calciatori del campionato di Serie A Enilive con i valori più alti, oltre che nella classifica mondiale. 

L'Osservatorio sul calcio mondiale ha infatti stilato un elenco per quanto riguarda il mondo e l'Italia, aggiornando i valori dei migliori giocatori, inserendo anche l'attaccante del Napoli, secondo in Italia solamente a Kenan Yildiz.

CIES, valori aggiornati calciatori

Top 15 Mondo

  1. Lamine Yamal - Barcellona - 341-397 milioni
  2. Erling Haaland - Manchester City - 212-246 milioni
  3. Kylian Mbappé - Real Madrid - 163-190 milioni
  4. Michael Olise - Bayern Monaco - 132-153 milioni
  5. Kenan Yildiz - Juventus - 122-141 milioni
  6. Florian Wirtz - Liverpool - 120-140 milioni
  7. Morgan Rogers - Aston Villa - 117-136 milioni
  8. Desiré Doué - Paris Saint Germain - 115-134 milioni
  9. Cole Palmer - Chelsea - 114-132 milioni
  10. Bukayo Saka - Arsenal - 107-125 milioni
  11. Julian Alvarez - Atletico Madrid - 106-123 milioni
  12. Nick Woltemade - Newcastle United - 96-112 milioni
  13. Rasmus Hojlund - Napoli - 91-106 milioni 
  14. Pio Esposito - Inter - 88-103 milioni
  15. Yan Diomandé - Red Bull Lipsia - 88-102 milioni

Top 15 Serie A Enilive

  1. Kenan Yildiz - Juventus - 122-141 milioni
  2. Rasmus Hojlund - Napoli - 91-106 milioni 
  3. Pio Esposito - Inter - 88-103 milioni
  4. Santiago Castro - Bologna - 61-71 milioni
  5. Strahinja Pavlovic - Milan - 51-59 milioni
  6. Wesley Franca - Roma - 50-58 milioni
  7. Nico Paz - Como 50-58 milioni
  8. Giorgio Scalvini - Atalanta - 46-53 milioni
  9. Moise Kean - Fiorentina - 42-49 milioni
  10. Kenneth Taylor - Lazio - 35-41 milioni
  11. Ismael Koné - Sassuolo - 34-39 milioni
  12. Gvidas Gineitis - Torino - 29-34 milioni
  13. Mateo Pellegrino - Parma - 27-31 milioni
  14. Marco Palestra - Cagliari - 25-29 milioni
  15. Tiago Gabriel - Lecce - 20-23 milioni
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