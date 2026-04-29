Il CIES incorona Rasmus Hojlund: secondo in Italia, è nella top 15 dei migliori al mondo

Ultimissime Calcio Napoli- Il CIES incorona Rasmuns Hojlund: l'attaccante della SSC Napoli è tra i calciatori del campionato di Serie A Enilive con i valori più alti, oltre che nella classifica mondiale.
L'Osservatorio sul calcio mondiale ha infatti stilato un elenco per quanto riguarda il mondo e l'Italia, aggiornando i valori dei migliori giocatori, inserendo anche l'attaccante del Napoli, secondo in Italia solamente a Kenan Yildiz.
CIES, valori aggiornati calciatori
Top 15 Mondo
Lamine Yamal - Barcellona - 341-397 milioni
Erling Haaland - Manchester City - 212-246 milioni
Kylian Mbappé - Real Madrid - 163-190 milioni
Michael Olise - Bayern Monaco - 132-153 milioni
Kenan Yildiz - Juventus - 122-141 milioni
Florian Wirtz - Liverpool - 120-140 milioni
Morgan Rogers - Aston Villa - 117-136 milioni
Desiré Doué - Paris Saint Germain - 115-134 milioni
Cole Palmer - Chelsea - 114-132 milioni
Bukayo Saka - Arsenal - 107-125 milioni
Julian Alvarez - Atletico Madrid - 106-123 milioni
Nick Woltemade - Newcastle United - 96-112 milioni