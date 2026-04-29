Stadio Maradona, l'area esterna diventa zona rossa: arriva il provvedimento della Prefettura

Ultimissime Calcio Napoli - L'area esterna a ridosso dello stadio Maradona diventa zona rossa a vigilanza rafforzata: vietato lo stazionamento a soggetti pericolosi o con precedenti penali.?

Stadio Maradona, l'area esterna diventa zona rossa

È questa la decisione della Prefettura di Napoli che ha come obiettivo quello di rinforzare la cornice di vigilanza in un'ottica di prevenzione, per disinnescare eventuali situazioni di pericolo prima che possano degenerare in turbative dell'ordine pubblico: i residenti sono esasperati da tempo a causa di bravate ed atteggiamenti sopra le righe spesso sono sfociati in aggressioni.

Il prefetto di Napoli Michele Di Bari ha spiegato i motivi del provvedimento ai microfoni del TGR Campania:

"Noi di notte lì abbiamo dei veri e propri rodei. Centinaia di controlli, decine di patenti ritirate e sequestri di automobili e ciclomotori. La zona rossa serve come deterrente rispetto ad altri fenomeni".

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