Parola ad Aurelio De Laurentiis, direttamente da Capri. Presente sull'isola campana per la festa per il 60° compleanno di Carlo Ancelotti, il presidente partenopeo ha rilasciato una un'intervista a SkySport in chiave calciomercato Napoli. Come anticipato dal collega Francesco Modugno, oltre a soffermarsi su alcuni nomi in particolare, il numero uno azzurro ha anche lanciato un misterioso: "Lunedì vi darò una notizia". L'emittente televisiva trasmetterà in serata le parole di ADL.