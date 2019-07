AS, Garcia: "James ha parlato con Simeone, l'Atletico aspetta la cessione di Correa. De Laurentiis deve cambiare offerta"

Jorge Garcia, giornalista di AS, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24.

"Dall'Italia dicono che il Napoli è forte su James Rodriguez, qua a Madrid si dice lo stesso con l'Atletico Madrid. Tutti sappiamo che James non vuole Zidane e viceversa. Il Real ha detto che il giocatore resta ma è strategia. Il futuro di James non sarà al Real Madrid. Se al Napoli o all'Atletico ma dipende anche dall'offerta di Aurelio De Laurentiis. Se l'Atletioc incassa 40 milioni da Correa, non sarà un problema per i Colchoneros sborsare 42 milioni di euro per James Rodriguez. Correa è nel mirino del Milan ma la fumata bianca non è vicina manca qualche dettaglio. Jorge Mendes sta lavorando con il Milan visto che ha ottimi rapporti con il club rossonero ma Mendes è anche vicino all'Atletico Madrid. Tutto dipende da quanto l'Atletico Madrid incassa da Correa".

"Il Real Madrid dopo il ko contro l'Atletico Madrid ci ha ripensato prima di cedere James all'Atletico Madrid. Credo che non sarà decisivo questo fattore: la strategia del Real è quella di analizzare la situazione e di aspettare per trovare l'acquirente giusto per incassare".

"Voi siete sicuri che James ha parlato con Ancelotti ma noi sappiamo che il giocatore ha parlato anche con Simeone".