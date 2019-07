Almendra-Napoli, nessun rilancio o riavvicinamento dell'ultim'ora: la clausola è un finto problema, la situazione [ESCLUSIVA]

In questi ultimi giorni sono arrivate notizie di un possibile riavvicinamento del Napoli nei confronti di Agustin Almendra, centrocampista classe 2000 in forza al Boca Juniors. Recentemente vi avevamo scritto di come in realtà la situazione fosse in stand-by e soprattutto dell'intromissione di altri club (Marsiglia in testa). La situazione ad oggi non è cambiata: il Napoli ha fatto sapere a chi assiste Almendra di avere per ora altre priorità. La famosa clausola da circa 26 milioni del Boca al momento non è un problema perchè ha solo una vlore indicativo e gli xeneize, vista la voglia del ragazzo di cambiare aria, sarebbero disposti a negoziarla per un valore molto più basso. Vedremo se Giuntoli ci sorprenderà piazzando a sorpresa la stoccata decisiva...

