Affare Manolas, due giorni di discussione Giuntoli-Raiola: spunta una clausola che l'agente non avrebbe voluto accettare, il retroscena

E’ stato un weekend conclusosi con lo champagne nel Principato di Monaco, come racconta l’edizione odierna di Tuttosport, con Mino Raiola ed il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli a ragionare su tutti i cavilli del contratto che Kostas Manolas avrebbe dovuto firmare per chiudere l’accordo con il Napoli.

“Due giorni interi a discutere su clausole che, talvolta, Raiola non avrebbe voluto accettare, come quella della inibizione a rilasciare dichiarazioni lesive del club azzurro. Ma tutto è bene ciò che finisce bene, con il nuovo difensore del Napoli che, dopo il brindisi, ha continuato le vacanze a casa sua per altri 10 giorni. Poi, salirà sul volo Mykonos-Treviso per raggiungere i suoi nuovi compagni di squadra a Dimaro e rilasciare le prime dichiarazioni dalla voce del secondo rinforzo garantito ad Ancelotti. In quella sede, poi, deciderà quale numero di maglia indossare nella prossima stagione”