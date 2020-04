Addio Milik? Cronache di Napoli: De Laurentiis non vuole rischiare un altro caso Callejon, spunta una pista in Bundesliga

Calciomercato Napoli - Arenata la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2021, l'attaccante polacco Arkadiusz Milik è pronto a lasciare il Napoli. Lo annuncia l'edizione odierna di Cronache di Napoli:

"De Laurentiis non vuole rischiare un altro caso Callejon e ha messo ufficialmente sul mercato Arek. Il Milan resta la squadra più interessata ma la trattativa non è decollata perchè non c’è accordo sulla valutazione del cartellino (35 milioni) nè su quella di Kessiè, proposto come contropartita dal Milan (30 milioni). Milik è da tempo sul taccuino dell’Atletico Madrid ma negli ultimi giorni si è acceso l’interesse dello Schalke 04. Anche qui, però, tutto dipende dalle richieste del Napoli"