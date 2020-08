Addio Ghoulam, CorSport: due soluzioni, rescissione oppure ipotesi interna gestita da Mendes! La situazione

Ultime mercato Napoli - Sarà di piede sinistro anche il futuro terzino del Napoli, ma prima servirà dare l'addio a Faouzi Ghoulam come racconta il Corriere dello Sport:

"Ci sono due soluzioni: la cessione, con Mendes, suo agente, che lavora per l'ipotesi «interna» Wolverhampton, oppure la rescissione del suo attuale contratto in scadenza nel 2022. Chi al suo posto? Reguilon resta il sogno, ma costa tanto, il Real Madrid lo valuta 25 milioni e vorrebbe riservarsi la possibilità di inserire il diritto di recompra per non consolare possibili futuri rimpianti. In alternativa Tagliafico dell'Ajax o il giovane Karbownik del Legia Varsavia"