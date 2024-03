Coli Saco è esploso ad Ancona! Già 6 gol e 1 assist, ora lo vogliono in Serie B

Coli Saco è un centrocampista classe 2002 di proprietà del Napoli, in prestito all'Ancona in Serie C. Il Napoli lo aveva acquistato tre anni fa, dopo che Coli Saco si era trovato svincolato dal Milan, e il centrocampista maliano aveva ben figurato nella Primavera partenopea, segnando anche 5 gol decisivi.

Coli Saco

L'anno scorso invece ha giocato in prestito alla Pro Vercelli, collezionando 34 presenze, 3 gol e 1 assist in Lega Pro. In estate ha svolto il ritiro pre-campionato con Rudi Garcia e poi è tornato in prestito, stavolta all'Ancona.  Di lui parla il blog "Giovanili Napoli", secondo cui "dopo un primo periodo di adattamento", il giocatore è esploso arrivando a collezionare - ad oggi - 26 presenze, 6 gol e 1 assist con la maglia dell'Ancona. Uno score importante che gli ha consentito di meritarsi anche la convocazione nella Nazionale under-23 del Mali, che probabilmente lo porterà alle Olimpiadi in Francia.

"√ą pronto per il salto di categoria, centrocampista moderno fisico, fortissimo di testa, buon piede e senso del gol, il salto almeno in Serie B sar√† un obbligo e tanti club si stanno informando sulla sua condizione contrattuale (scadenza 2025)".