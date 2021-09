Subito una sostituzione obbligata per Luciano Spalletti ad inizio ripresa: al 48' infatti dopo aver provato nei primi minuti del secondo tempo, si accascia al suolo e chiede il cambio Amir Rrahmani per un problema alla testa nato nel primo tempo. Non ce la fa a restare il cambio il difensore, al suo posto è subentrato Kostas Manolas.