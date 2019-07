Piccolo inconveniente per un tifoso azzurro all'incontro con Carlo Ancelotti, Giovanni Di Lorenzo e Faouzi Ghoulam. Uno dei presenti è stato colto da un leggero malore: nulla di grave, per fortuna. A tranquillizzare i presenti, Nicola Lombardo: "Ci fanno sapere che non è nulla di grave". La security è stata costretta ad accompagnarlo fuori e all'esterno del centro congressi gli hanno controllato i parametri. Alla fine è stato deciso di non trasportarlo in ospedale.