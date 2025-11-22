Classifica Serie A 2025-2026: il Napoli torna momentaneamente al primo posto
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Classifica Serie A
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Classifica Serie A 2025/2026: il Napoli di mister Antonio Conte torna al primo posto dopo la vittoria contro l'Atalanta di Raffaele Palladino. L'elenco completo
Classifica Serie A - Classifica di Serie A 2025-26. Si apre la nuova stagione con le prime giornate del campionato Serie A dopo che lo scorso anno il Napoli è diventato Campione d'Italia. Tutte le posizioni di classifica Serie A con gli obiettivi di Champions League, Europa League e Conference League. Qui gli aggiornamenti sulla Classifica Serie A 2025.
Tutta la classifica con i risultati finali e la giornata online. Classifica Serie A stagione 2025-2026. Serie A classifica e aggiornamenti live.
Classifica di Serie A
Classifica di Serie A 2025 2026: Seria A classifica. Questa è la Classifica Serie A 2024/25. Questa la classifica Serie A 2026 completa:
- Napoli 25
- Inter 24
- Bologna 24
- Roma 24
- Milan 22
- Juventus 20
- Como 18
- Sassuolo 16
- Lazio 15
- Udinese 15
- Cremonese 14
- Torino 14
- Atalanta 13
- Cagliari 11
- Lecce 10
- Pisa 9
- Parma 8
- Genoa 8
- Fiorentina 6
- Verona 6
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