Classifica Serie A 2025-2026: il Napoli torna momentaneamente al primo posto

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Autore Redazione Redazione
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Classifica Serie A 2025/2026: il Napoli di mister Antonio Conte torna al primo posto dopo la vittoria contro l'Atalanta di Raffaele Palladino. L'elenco completo

Classifica Serie A - Classifica di Serie A 2025-26. Si apre la nuova stagione con le prime giornate del campionato Serie A dopo che lo scorso anno il Napoli è diventato Campione d'Italia. Tutte le posizioni di classifica Serie A con gli obiettivi di Champions League, Europa League e Conference League. Qui gli aggiornamenti sulla Classifica Serie A 2025.

Tutta la classifica con i risultati finali e la giornata online. Classifica Serie A stagione 2025-2026. Serie A classifica e aggiornamenti live.

Classifica di Serie A 2025 2026

Classifica di Serie A

Classifica di Serie A 2025 2026: Seria A classifica. Questa è la Classifica Serie A 2024/25. Questa la classifica Serie A 2026 completa:

  1. Napoli 25
  2. Inter 24
  3. Bologna 24
  4. Roma 24
  5. Milan 22
  6. Juventus 20
  7. Como 18
  8. Sassuolo 16
  9. Lazio 15
  10. Udinese 15
  11. Cremonese 14
  12. Torino 14
  13. Atalanta 13
  14. Cagliari 11
  15. Lecce 10
  16. Pisa 9
  17. Parma 8
  18. Genoa 8
  19. Fiorentina 6
  20. Verona 6
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