Chi sono i 3 portieri più decisivi della Serie A? Non c'è Milinkovic-Savic...

In questa Serie A, a fare davvero la differenza non sono soltanto gol e assist. Sempre più spesso, i punti passano dalle mani dei portieri. I numeri lo confermano: analizzando la differenza tra gol subiti ed Expected Goals Against (xGA), emerge una classifica che fotografa chi ha inciso maggiormente sul rendimento delle proprie squadre. In cima c’è Ivan Provedel, autentico fattore per la Lazio.

Provedel davanti a tutti: i numeri dei portieri decisivi

Il parametro xGA misura le reti che una squadra “avrebbe dovuto” subire in base alla qualità delle occasioni concesse. Confrontarlo con i gol realmente incassati permette di capire quanto un portiere abbia salvato, letteralmente, i propri compagni.

Al terzo posto troviamo Mike Maignan, punto di riferimento del Milan. Il portiere francese ha subito 9 gol in 11 partite, a fronte di 14.3 Expected Goals Against. La differenza di -5.3 certifica un rendimento di altissimo livello, spesso decisivo nei momenti più delicati delle gare rossonere.

La seconda posizione è occupata da Mile Svilar, una delle sorprese più solide della stagione. Con la Roma, il portiere ha incassato soltanto 6 reti in 12 presenze, nonostante un xGA di 13.51. Il dato finale, -7.51, racconta di un estremo difensore capace di tenere in piedi la squadra anche sotto pressione costante.

In vetta alla classifica c’è Ivan Provedel. Il numero uno della Lazio ha concesso 9 gol in 12 partite contro 16.59 Expected Goals Against, facendo registrare la miglior differenza del campionato: -7.59. Un rendimento che spiega molti dei punti conquistati dai biancocelesti e conferma Provedel come uno dei portieri più determinanti dell’intera Serie A.