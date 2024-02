Gevi Napoli Basket, festa pazzesca con i tifosi in Comune! | VIDEO E FOTOGALLERY CN24

Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e l'Assessore allo Sport Emanuela Ferrante hanno ricevuto ieri pomeriggio a Palazzo San Giacomo la Gevi Napoli Basket di ritorno da Torino dove, riportandola a Napoli dopo 18 anni dalla Carpisa del Presidente Maione, ha conquistato la Coppa Italia di Basket. Sono stati premiati con una targa il Presidente Federico Grassi, il coach Igor Milicic ed il capitano Giovanni De Nicolao e con una medaglia della città tutti gli atleti, i dirigenti e lo staff.

in allegato l'ampia fotogallery curata da Antonio Balasco per CalcioNapoli24

"Questa vittoria - ha dichiarato il Sindaco Manfredi - racconta che a Napoli si fanno le cose impossibili, nessuno credeva che Napoli potesse vincere. Io ero in contatto con il sindaco di Torino che faceva il tifo per noi e che ringrazio. Questo dimostra che quando c’è professionalità, c’è passione, c’è talento e c’è coraggio, alla fine Napoli vince sempre. Credo che questa società e questa squadra abbiano rappresentato il meglio della città e noi gli siamo molto grati per questo. Il nostro obiettivo adesso è avere un grande tifo a Napoli, quindi abbiamo bisogno di un grande palazzetto e ci sarà per questo un forte impegno dell'Amministrazione".

Secondo l'Assessore allo Sport Emanuela Ferrante "si tratta di una impresa titanica, la vittoria della Coppa Italia mancava a Napoli da 18 anni. Siamo veramente felici, abbiamo sconfitto dei giganti come Brescia, come Milano, questo vuol dire che a Napoli c'è quella passione e quel cuore che forse manca in altre squadre, è stata forse anche una congiuntura favorevole, ma volevano vincere a tutti i costi questo trofeo e noi napoletani siamo qui ad accoglierli e ringraziarli di questa impresa"

"Dopo 18 anni - ha concluso il Presidente della Gevi Napoli Basket Federico Grassi - è un traguardo importante perchè abbiamo vissuto dieci anni di fallimenti e abbiamo perso una grossa fetta di tifo dei giovani tra i 25 e i 40 anni. Già aver riavvicinato i giovani e lavorare con loro tutti i giorni è molto importante"