Gevi Napoli Basket, Ennis a CN24: "Zubcic mi ha parlato bene del club, voglio coinvolgere i compagni! Ecco cosa mi ha chiesto il coach" | VIDEO

Ultime notizie Napoli - Ultimo arrivato in casa Generazione Vincente Napoli Basket, il canadese Tyler Ennis, nativo di Toronto, in carriera ha sommato circa 200 gare con le maglie dei Phoenix Suns, Milwaukee Bucks, Houston Rockets e Los Angeles Lakers. Poi la Turchia, prima al Fenerbahce poi al Telekom Ankara e negli due ultimi campionati con il Tofas Bursa (14,1 punti a partita, con 4 assist e 4 rimbalzi, in Champions League media di 12,6 punti a gara). Lo incontriamo pochi giorni prima del vernissage al PalaBarbuto contro la Vanoli Cremona, in programma al PalaBarbuto sabato alle 20.

Qual è stata la prima impressione al tuo arrivo, hai già giocato con i tuoi nuovi compagni.

“Sono contento di essere tornato in campo, di poter conoscere i miei nuovi compagni, quello che l'allenatore si aspetta: credo che questo gruppo abbia un po' tutto quello che serve per mettere in pratica i concetti dell'allenatore, ci sono ragazzi giovani ma soprattutto tanta esperienza e quindi non vedo l'ora di poter mettere in pratica questo potenziale”

La tua è stata l'ultima firma per completare il roster: hai aspettato un po' il mercato quando hai capito che Napoli fosse la scelta giusta per continuare la tua esperienza europea?

“Sicuramente è stato importante il contributo dal punto di vista di reclutamento di Tomislav Zubcic, un ragazzo con cui ho giocato insieme e con cui mi sono trovato molto bene. Anche questo ha influito nella mia scelta. Da un paio di settimane fa, aver parlato a lungo con con il mio agente e con la mia famiglia ci siamo resi conto che che questa potesse essere l'occasione giusta da prendere per vari motivi: è una squadra con obiettivi importanti in cui poter avere un ruolo da protagonista”

Che tipo di giocatore sei per chi magari ti conosce meno, e cosa ti senti di poter dare in base anche alla tua esperienza non soltanto in NBA in America ma anche l'esperienza europea in Turchia.

“Innanzitutto un playmaker, posso giocare come costruttore di gioco così come posso giocare da guardia tiratrice. Ho la capacità di passare la palla, di segnare: questo dipenderà molto dalla dalla tipologia della partita, da quelle che saranno le necessità della squadra. Sicuramente mi piace molto riuscire a coinvolgere i miei compagni, poter capire come e quando metterli in ritmo e metterli in condizione di poter sviluppare il loro gioco e segnare”

Hai giocato con Tomislav Zubcic: prima di firmare lo hai sentito? Ti ha convinto anche lui ad accettare la proposta di Napoli?

“Zubcic era già qui quando ho iniziato ad avere i primi contatti di mercato: è un ragazzo con grande esperienza a livello europeo, tendiamo sempre a fare questo tipo di confronti con giocatori che ci possono aiutare a capire un po' le situazioni verso cui stiamo andando. Zuba mi ha parlato bene del club, mi ha fatto capire che questa è una società con degli obiettivi in crescita e quindi questo sicuramente mi aiutato tanto nella scelta”

Cosa ti ho detto coach Milicic dopo la prima partita a Brindisi e cosa ti ha chiesto al momento dell'arrivo.

“Dopo la partita con Brindisi si è parlato tanto dei troppi tiri da tre punti concessi alla squadra avversaria: c’è comunque da considerare che Brindisi probabilmente ha un po' più di preparazione dal punto di vista tecnico-fisica e tattico rispetto a noi. Comunque abbiamo avuto delle buone impressioni: si è parlato tanto di difesa. Per quanto riguarda invece quello che mi ha chiesto il coach prima del mio arrivo, semplicemente essere me stesso e portare le mie qualità all'interno della squadra”

Napoli è una città dove il calcio la fa da padrone: se sei fan o un appassionato? Andare allo stadio Maradona ti incuriosisce? Tanti altri tuoi compagni già ci sono stati.

“Non sono mai stato a vedere una partita di calcio live in vita mia, potrebbe essere questa stagione qui a Napoli l'occasione buona per poter farlo. La prima volta in Turchia era tra i miei obiettivi, quello di poter fare un'esperienza del genere, non ci sono riuscito. Magari sì, non vedo l'ora di poterlo fare qua a Napoli”

Chi è Tyler Ennis

Tyler Cameron Ennis McIntyre, play/guardia di 191cm, è nato a Toronto il 24 Agosto 1994, ed ha maturato nella sua carriera una grande esperienza in NBA giocando circa 200 gare con le maglie dei Phoenix Suns, Milwaukee Bucks, Houston Rockets e Los Angeles Lakers.

Dopo aver frequentato per un anno l'Università di Syracuse, nel 2014 viene selezionato dai Phoenix Suns al Draft NBA 2014. Debutta in NBA coi Suns il 30 ottobre 2014 contro i Los Angeles Lakers.

L'anno successivo nel 2015, dopo 8 mesi con i Phoenix Suns, viene ceduto ai Milwaukee Bucks, e nel 2016 agli Houston Rockets. Tuttavia nei Rockets Tyler Ennis non riesce a trovare molto spazio giocando 31 partite con la media di 6,3 minuti a partita.

Nel febbraio 2017 il suo passaggio ai mitici Los Angeles Lakers dove, nella gara contro i San Antonio Spurs, realizza il proprio career-high points mettendo a segno 19 punti, e collezionando 6 assist. Un record che migliora dopo soli quattro giorni nella partita che i Lakers vincono contro i Minnesota Timberwolves dove Ennis realizza ben 20 punti. Alla fine della stagione il play/guardia canadese con i Lakers raggiunge di media 7,7 punti in 22 partite giocate, col 38,9% da 3 punti, e l'86,4% dalla lunetta.

Viene confermato nei Lakers anche la stagione successiva, prima di trasferirsi l'anno dopo nel 2018 in Europa al Fenerbahçe dove gioca poche gare a causa di un infortunio. Torna a giocare in G League nel 2019/20 nei Toronto Raptors 909 dove chiude la stagione con la media punti di 17,2 a partita.

Nelle ultime tre stagioni torna protagonista in Europa giocando in Turchia prima con il Telekom Ankara, e nei due ultimi campionati con il Tofas Bursa. Nell'ultima stagione con il Bursa Tyler Ennis ha realizzato nella lega turca la media di 14,1 punti a partita, con 4 assist e 4 rimbalzi, mentre in Champions League ha avuto la media di 12,6 punti a gara.